Експерти розказали, що буде ключем до перемоги в другому турі

Ключем до перемоги в другому турі виборів для кожного кандидата в Президенти України буде «мобілізація» виборців проти свого опонента.

Про це заявили експерти в опитуванні, проведеному Інститутом проблем управління імені Горшеніна. Інститут опитав експертів про те, за рахунок чого кандидати в президенти Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ розраховують здобути перемогу в другому турі виборів.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО висловив жаль, що його надія на те, що кандидати продемонструють яскраву політичну гру між першим і другим турами, не виправдалася.

«У них було три тижні для того, щоб змінити і відкоригувати свою стратегію, акцентувати увагу на деяких моментах, які були розкриті під час першого туру, перехопити гасла у своїх опонентів, які не пройшли до другого туру, перехопити їхні програми, і, відповідно, постати в новій іпостасі», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

На його думку, кандидати цією можливістю не скористалися. «ЯНУКОВИЧ продовжував акцентувати увагу на якихось загальних загальноекономічних і загальнополітичних фразах, ТИМОШЕНКО продовжувала далі ялозити тему «Межигір’я». Тому я думаю, що це «міжтур’я» виявилося втраченим», - зазначив політолог.

К.БОНДАРЕНКО вважає, що сьогодні кандидати сподіваються лише на механічний переплив голосів від їхніх опонентів у першому турі, які не пройшли до другого туру, а також на покращення свого результату за рахунок зниження явки виборців на виборчі дільниці. «Зменшення кількості виборців може розширити потенційні можливості ядерного електорату, який прийде за будь-яких обставин», - сказав він.

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ, навпаки, вважає, що «міжтур’я» було динамічним. «Те, що ми не почули нових меседжів – це зрозуміло. Кожний з кандидатів боїться зламати свою кампанію. Але ми побачили достатньо жорсткі речі: у відставці Юрія ЛУЦЕНКА, у спробі зняти Василя ОНОПЕНКА, змінити закон про вибори – це достатньо розігрівало ситуацію. Перший тиждень був присвячений аналізу «що сталося і що робити», а другий тиждень був агресивний», - сказав І.ЖДАНОВ.

Політолог зазначив, що для В.ЯНУКОВИЧА і його команди головне - не зламати хід кампанії. «Для ТИМОШЕНКО ж головне зараз - не тільки забезпечити приплив виборців, які голосували за Сергія ТІГІПКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА і Віктора ЮЩЕНКА. Для неї головне – мобілізувати виборців, особливо в Західній і Центральній Україні. Тому що змобілізованість пост помаранчевого електорату програє змобілізованості тих виборців, які підтримують ЯНУКОВИЧА. Тому для неї головне – явка», - вважає політолог.

На його думку, зараз відбуваються зміни рейтингів кандидатів. «Він (ЯНУКОВИЧ), напевно, програв, коли не прийшов на дебати з прем`єром. Тому зараз шанси на перемогу обох кандидатів – п`ятдесят на п`ятдесят. Не можна говорити про однозначну перемогу ЯНУКОВИЧА чи ТИМОШЕНКО», - сказав І.ЖДАНОВ.

Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ зазначив, що головний розрахунок В.ЯНУКОВИЧА сьогодні спрямований на помилки діючої влади і економічну кризу. «Периферійний розрахунок – це помилки самої ТИМОШЕНКО. Якби ТИМОШЕНКО витримала позиції під час газових переговорів з Росією, якби вона не йшла на цю конституційну реформу 2009-го року, то у неї б зараз не було проблем з виграшем у ЯНУКОВИЧА. Фактично, вона має сказати велике “спасибі” своїм радникам, які радили їй так поводитися на переговорах. Ці питання дуже серйозно підірвали її позиції. Якби цього не було – зараз би був рахунок, швидше за все, тридцять п`ять на тридцять п`ять з більшою вірогідністю перемоги ТИМОШЕНКО», - вважає політолог.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО розраховує на те, що суспільство розуміє, наскільки небезпечні можуть бути люди, пов`язані з криміналом. «Вона намагається грати на одіозності ЯНУКОВИЧА, на одіозності його команди. Зараз їй важче порушувати це питання, оскільки є великі питання до її власної команди. Можна сказати, що Ю.ТИМОШЕНКО після отримання прем`єрства сама послідовно працювала на те, щоб створити собі величезні, колосальні проблеми», - вважає О.ПАЛІЙ.

Голова правління центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій ТАРАН упевнений, що для перемоги кожному з кандидатів необхідно мобілізувати виборців, які голосували в першому турі за інших кандидатів. «Але більшість голосів були віддані за тих кандидатів, які, на думку виборців, можуть внести певне оновлення в українську політику. А тому мобілізувати цих виборців двом фіналістам, які вийшли до другого туру, буде дуже складно. Тому потрібно мобілізувати виборців не стільки голосувати за себе, скільки голосувати проти іншого кандидата. Мобілізація проти – це ключ до успіху, до перемоги в другому турі. Наскільки це вдасться тому чи іншому кандидату – це, власне, і визначить результат виборів», - вважає С.ТАРАН.

На даний момент, на його думку, саме так діє більшою мірою Ю.ТИМОШЕНКО. «Тому що це для неї єдиний технологічний крок, який може допомогти їй виграти. Гра В.ЯНУКОВИЧА зараз спрямована більше на захист результатів. Це гра в обороні, тому що відрив у першому турі достатньо великий», - вважає політолог.