Соратники Януковича скликають екстрену прес-конференцію
12:32, 04 лютого 2010Політика
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Азаров, Герман, Льовочкін і Лавринович
О 15:30 відбудеться екстрена прес-конференція керівників виборчої кампанії Януковича
Київ. 4 лютого. УНІАН. Сьогодні о 15:30 відбудеться екстрена прес-конференція керівників виборчої кампанії кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА - Миколи АЗАРОВА, Ганни ГЕРМАН, Олександра ЛАВРИНОВИЧА, Сергія ЛЬОВОЧКІНА
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.
Прес-конференція відбудеться в готелі InterContinental за адресою: вул. Велика Житомирська, 2а (конференц-зала).
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