Соратники Януковича скликають екстрену прес-конференцію

12:32, 04 лютого 2010
Політика
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Азаров, Герман, Льовочкін і Лавринович

О 15:30 відбудеться екстрена прес-конференція керівників виборчої кампанії Януковича

Київ. 4 лютого. УНІАН. Сьогодні о 15:30 відбудеться екстрена прес-конференція керівників виборчої кампанії кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА - Миколи АЗАРОВА, Ганни ГЕРМАН, Олександра ЛАВРИНОВИЧА, Сергія ЛЬОВОЧКІНА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Прес-конференція відбудеться в готелі InterContinental за адресою: вул. Велика Житомирська, 2а (конференц-зала).

Реєстрація журналістів - за акредитаційними картками прес-центру.

 

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