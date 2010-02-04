Вже три нардепи заявляють, що не голосували за зміни Лавриновича

Народні депутати, члени фракції «Наша Україна - Народна самооборона» Микола КРУЦЬ та Олександр КЛИМЕНКО офіційно заявляють, що 3 лютого не брали участі у голосуванні за внесення змін до закону про вибори Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «НУ-НС».

Як стверджують ці депутати, в момент голосування вони були відсутніми у сесійній залі і фізично не могли голосувати за згадані зміни до закону про вибори Президента.

Раніше з аналогічною заявою виступила депутат фракції «НУ-НС» Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого парламент ухвалив в цілому Закон«Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України». За ухвалення цього документа проголосували 233 народних депутати з 243, зареєстрованих у сесійній залі: 172 депутати від фракції Партії регіонів, один – від БЮТ, 29 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 4 – позафракційні.

При цьому під час голосування частина депутатів від Партії регіонів сиділи на місцях депутатів-членів фракції НУ-НС, аби не дати їхнім колегам, які належать до коаліції, витягнути картки під час голосування.