У ЦВК заспокоїли Герман: «зніматися» з виборів уже не можна

Зняття кандидатом на пост Президенти своєї кандидатури з виборчих перегонів можливе лише за п’ять днів до дня повторного голосування на виборах глави держави.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.

“Право подання заяви про скасування реєстрації кандидата завершується за п’ять днів до дня голосування, це означає, що таким правом можна було скористатися щонайпізніше в понеділок”, - сказав А.МАГЕРА, додавши, що така норма прописана у Законі “Про вибори Президента України”.

За словами члена ЦВК, можливе зняття одним із кандидатів у президенти з виборів – це “все виключно фантастичні варіанти”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявила, що кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО готова зняти свою кандидатуру, щоб офіційно не визнати власну поразку на виборах.

За словами Г.ГЕРМАН, «нам відомі її плани зняти свою кандидатуру, щоб не визнати свою поразку. Але ми будемо йти до кінця, до перемоги і визнаємо результати виборів незалежно від того, якими вони будуть».