Азаров: ввечері міліція затримає бойовиків, які заявлять, що вони з ПР

Народний депутат, керівник виборчої кампанії Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ заявляє про плани БЮТ дестабілізувати хід виборів у Луганській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам.

Зокрема, сказав він, за інформацією, яку мають у своєму розпорядженні в Партії регіонів, в БЮТ готові до реалізації плану, мета якого – дестабілізація ходу виборів у Луганській області.

З цією метою, стверджує М.АЗАРОВ, народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА, яка відповідає за результат кампанії Ю.ТИМОШЕНКО в Луганській області, провела зустріч з начальником Головного управління МВС України по Луганській області генерал-лейтенантом Володимиром ГУСЛАВСЬКИМ.

«За наявною інформацією, саме цей високий міліцейський чин повинен дати команду своїм підлеглим не протидіяти, коли БЮТівські волонтери за цинічною задумкою своїх «креативників» інсценуватимуть напад «з елементами погромів» на власні штаби», - заявив М.АЗАРОВ.

Відтак, додав він, «за командою того самого В.ГУСЛАВСЬКОГО міліціонери затримають частину нападаючих і представлять їх журналістам, міжнародним спостерігачам як «досвідчених бойовиків Партії регіонів», а учасники цієї вистави дадуть потрібні свідчення».

У зв`язку з цим Партія регіонів попереджує «і генерала ГУСЛАВСЬКОГО, і його підлеглих, так само як і «ряджених», яких збираються задіювати в «масовці» з погромами: дії кожного персонажа цієї різношерстої трупи буде задокументовано і дуже чітко кваліфікуються відповідними статтями Кримінального кодексу України».