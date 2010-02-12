Офіційного оголошення про перемогу Януковича Герман очікує на вихідних

У Партії регіонів розраховують, що вже у ці вихідні Центральна виборча комісія оголосить офіційні результати виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для преси народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН нагадала, що ЦВК вже отримала усі протоколи з «мокрими» печатками.

«Ми очікуємо, що ЦВК на вихідні оголосить офіційні результати виборів, оголосить, що ЯНУКОВИЧ переміг на виборах», - сказала вона.

При цьому Г.ГЕРМАН нагадала, що лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА привітали з перемогою багато лідерів інших країн, у тому числі Президент США Барак ОБАМА, лідери Європейського Союзу.