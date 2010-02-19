Тимошенко жартує у суді: мені все спочатку розповідати?

У засіданні Вищого адміністративного суду України, який розглядає позов кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії щодо оголошення результатів виборів, оголошено 10-хвилинну перерву через незначні збої у роботі системи аудіозапису.

Як передає кореспондент УНІАН, це трапилося під час виступу Ю.ТИМОШЕНКО, яка обґрунтовувала свої позовні вимоги.

Ю.ТИМОШЕНКО виступала майже годину, але суддя перервав її, зазначивши, що виникли певні проблеми із звуком, і у засіданні треба зробити перерву для перевірки.

У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО жартома сказала: «Мені все спочатку розповідати?».