Мерія Херсона визнала надзвичайну ситуацію у місті

Мерія Херсона визнала за надзвичайну ситуацію з підтоплюванням будинків у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, відповідне рішення ухвалене на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За даними прес-служби, мер Херсона Володимир САЛЬДО звернувся до Кабінету міністрів з проханням про виділення місту коштів з резервного фонду Держбюджету на ліквідацію наслідків підтоплювання.

Також мерія повідомляє, що у Херсоні проведене додаткове розчищення зливової каналізації, що дозволить скоротити рівень поверхневих вод на дорогах міста.

Проведено підготовчі роботи з ліквідації підтоплювання приватних садиб на Карантинному острові - там вже почали укріплювати берег річки Єрик (притока Дніпра) за допомогою мішків з піском.

Для відкачування води планується в цілодобовому режимі залучити 12 одиниць спецтехніки.

За даними мерії, станом на вечір 18 лютого у Херсоні було підтоплено 107 будинків, 2534 двори, 797 підвалів.