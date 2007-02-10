Порошенко розповів подробиці інциденту у Санкт-Петербурзькому аеропорту

Народний депутат Петро ПОРОШЕНКО називає спробою тиску на Україну рішення заборонити його в’їзд до Росії.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "ICTV".

П.ПОРОШЕНКО розповів, що прилетів у Росію чартерним рейсом і входив до складу групи, яка прибула в Санкт-Петербург на зустріч керівників європейських банківських установ.

За словами депутата, коли біля віконця паспортного контролю прикордонник попросив його почекати 10 або 20 хвилин, він подзвонив у посольство і попросив, щоб під`їхав консул. Однак консулові, за словами П.ПОРОШЕНКА, у порушення положень Віденської конвенції заборонили доступ на митну територію РФ. Після цього П.ПОРОШЕНКО попросив пілотів готувати літак до повернення. "Жодної пропозиції про недопуск не було", - сказав він.

За словами П.ПОРОШЕНКА, інцидент має політичне забарвлення. Депутат переконаний, що шлях взаємного недопуску громадян України і Росії на території сусідніх країн є безперспективним. За його словами, необхідна ретельна робота з нормалізації відносин між державами. При цьому він зазначив, що Україна "не повинна приймати подібну позицію з боку Росії".

П.ПОРОШЕНКО повідомив, що особисто не був проінформований про рішення російської влади і відповідно нічого не знав про нього. Також парламентарій підкреслив, що "у Росії є списки депутатів, до яких готується провокація" і висловив жаль, що саме йому довелося першому випробувати дію цього списку.

Як повідомляв УНІАН, третього лютого народному депутату П.ПОРОШЕНКУ заборонили в’їзд на територію Росії.

9 лютого в МЗС РФ заявили, що Москва заборонила в’їзд на територію Росії громадянину України П.ПОРОШЕНКУ у відповідь на запроваджену Україною практику "чорних списків" стосовно російських громадян.

Торік Україна заборонила в’їзд до України віце-спікеру Держдуми РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ, депутату Держдуми, директор Інституту країн СНД Костянтину ЗАТУЛІНУ, голові Фонду ефективної політики Глібу ПАВЛОВСЬКОМУ, тележурналісту Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ.