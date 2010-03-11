Регіонали закликають опозицію голосувати за Азарова

Коаліція запропонувала кандидатуру Миколи АЗАРОВА на посаду прем`єр-міністра України. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в парламенті вніс кандидатуру М.АЗАРОВА на посаду голови уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ закликав не тільки членів коаліції, а й усіх колег по парламенту підтримати цю кандидатуру.

Він підкреслив, що «і коаліція, і опозиція мають робити одну справу, направлену на будівництво нашої держави».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що якщо «ми протистоятимемо в своєму прагненні, то ми доб`ємося тільки одного, що жити в нашій державі стане гірше». «Я не думаю, що в цьому залі є хоча б одна людина, котра ставить перед собою таку мету», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.