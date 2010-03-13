У Росії назвали умову зниження ціни на газ для України

Російська Федерація може понизити ціну на газ для України на 50-60 дол. за тис. куб., якщо дістане доступ до внутрішнього ринку країни.

Таку думку в інтерв`ю власному кореспондентові УНІАН в РФ висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин СИМОНОВ.

«Я не виключаю, що Росія може піти на поступки для України стосовно ціни на газ. Певний компроміс може бути знайдений, але і Україна в цій ситуації повинна піти на певні поступки. Я думаю, що такою мірою могла б стати лібералізація українського газового ринку. Тобто відкрити продавцям газу доступ до кінцевих споживачів», - сказав К.СИМОНОВ.

Він зазначив, що наразі схема продажів доволі «крива» і «Нафтогаз», користуючись статусом власника труби, спочатку викупляє газ, а потім знову його продає «Газпромзбут Україна».

К.СИМОНОВ вважає, що знижки у такому разі можуть бути близько 50-60 дол. за тис. куб.

«Ціна за тис. куб. метрів може бути цілком в межах 240-250 дол.», - сказав експерт.

При цьому він підкреслив, що в чинному контракті ціну взято не із стелі, а її прив`язано до європейських цін.

На його думку, в цьому питанні дуже важливо, щоб Україна і РФ не зайняли радикальних позицій.

К.СИМОНОВ вважає, що в Росії можуть з`явитися «гарячі голови», які вимагатимуть за поступки щодо ціни на газ активи. У той же час, позиція України зараз не повинна полягати в тому, що «дайте газ дешевше, а то у нас економіка завалиться», - додав він.

Окрім цього К.СИМОНОВ підкреслив, що новому уряду доведеться йти на непопулярні заходи і піднімати ціни на газ для населення.

«Україні все одно доведеться йти на непопулярні заходи. Не можна населенню і комунальному сектору продавати газ по 75 дол. за тис. куб. як це сьогодні відбувається. Без самообмеження Україна економічну кризу не подолає, і внутрішні ціни на газ все одно збільшуватимуться незалежно від того, вдасться домовитися з «Газпромом», - вважає експерт.

Він додав, що це негативно вплине на рейтинг уряду, але це питання відкладати більше не можна.

«Безумовно, Микола АЗАРОВ є політичним самовбивцею, і на нього покладуть всю відповідальність за ті непопулярні заходи, які потрібно приймати в найближчий місяць. Це торкається і ціни на газ для населення», - сказав він.

За його словами, в Росії свого часу така технології застосовувалася, коли прем`єри брали на себе відповідальність.

К.СИМОНОВ упевнений, що вірогідність того, що прем`єр-міністр зможе швидко і успішно провести економічні реформи, є нижчою за один відсоток.

Експерт прогнозує, що через це уряд М.АЗАРОВА пропрацює «максимум півроку».