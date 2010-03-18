Янукович знає, що багато чиновників «кишені шиють до п’ят»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом в Україні буде сформована структура, яка матиме широкі державні повноваження у боротьбі з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні у Сімферополі під час зустрічі з керівниками Криму.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що нова влада буде неспроможною проводити корінні реформи, якщо у державі буде такий високий рівень корупції, як сьогодні. «Багато чиновників бюджет перетворили у бізнес, а кишені шиють до п’ят. Це неприпустимо», - наголосив глава держави.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що створений його указом Антикорупційний комітет є лише організаційною структурою, у рамках якої напрацьовується концепція боротьби з корупцією.

«Найближчим часом ми створимо вже виконавчу структуру - антикорупційну. Як це буде називатися - комітет, бюро - я не знаю, але сутність заключатиметься у тому, що ця виконавча структура займеться боротьбою з корупцією та використовуватиме у своїй діяльності вдосконалене антикорупційне законодавство», - заявив В.ЯНУКОВИЧ і підкреслив, що строки набуття чинності раніше ухваленим Верховною Радою пакетом антикорупційних законів, можливо, будуть скорочені.