У БЮТ сподіваються, що КС відправить країну на дострокові вибори

Найкращою перевіркою України на демократію стане рішення, яке найближчим часом повинен ухвалити Конституційний Суд щодо змін до закону про Регламент Верховної Ради стосовно порядку утворення коаліції і уряду.

Про це заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду, заступник голови фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Ухвалення цього рішення стане перевіркою найважливішої інституції в особі КС на демократію і тестом на те, чи є наша держава правовою», - підкреслив С.СОБОЛЄВ.

За його словами, є всі підстави стверджувати, що коаліція, утворена Партією регіонів, комуністами, Блоком Литвина і перебіжчиками з інших фракцій, а також сформований нею уряд, є нелегітимними.

«Як відомо, Конституція не змінювалась за цей час, і відповідні рішення Конституційного Суду, прийняті раніше, уже підтвердили, що коаліція може формуватися виключно фракціями», - зазначив С.СОБОЛЄВ.

Крім того, наголосив С.СОБОЛЄВ, у разі, якщо КС ухвалить рішення про неконституційність нової коаліції, це стане фактично початком розпуску Верховної Ради VI скликання.

«Таким чином Конституційний Суд визнає коаліцію і уряд неконституційними, і країна піде на дострокові парламентські вибори», - сказав він.

«Також це буде першою червоною карткою ЯНУКОВИЧУ, який підписав неконституційний закон, що розпочав етап неконституційної зміни влади», - резюмував С.СОБОЛЄВ.