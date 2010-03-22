Янукович відмінив свою поїздку на Львівщину
13:07, 22 березня 2010Політика
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Інформація обласної держадміністрації
Заплановану на 25 березня робочу поїздку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Львівську область скасовано.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.
Інформація про причини скасування поїздки В.ЯНУКОВИЧА у Львівській ОДА відсутня.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня під час перебування у Львові віце-прем’єр-міністр з питань підготовки Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що 25 березня Львів відвідає Президент В.ЯНУКОВИЧ.
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