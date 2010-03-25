У БЮТ та НУ-НС не оцінили «дитячий» законопроект Уколова

Верховній Раді пропонують повернути нардепу Віктору Уколову на доопрацювання його проект закону “ про внесення змін до закону україни "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" (встановлення відповідальності за невиконання обов`язків щодо подальшого догляду за народженою або усиновленою дитиною)”.

Сьогодні нардепи Павло Костенко (БЮТ) та Катерина Лук’янова (НУ-НС) зареєстрували в апараті ВР відповідний проект постанови.

Законопроектом Уколова пропонується доповнити Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” нормою, відповідно до якої передбачається зобов’язати батьків (опікунів) та усиновлювачів повертати отриману допомогу, призначену при народженні або усиновленні дитини, у випадку невиконання ними обов’язків щодо подальшого догляду за народженою (усиновленою) дитиною.

Проте Костенко та Лук’янова у поданні до свого проекту постанови посилаються на висновки комітету з питань правової політики: законопроектом не визначено коло осіб, які будуть встановлювати факт невиконання батьками (опікунами) та усиновлювачами обов’язків по догляду за народженою (усиновленою) дитиною, та критерії, за якими буде проводитись така оцінка.

“Відсутність зазначеного механізму може призвести до зловживань”, наголошують автори документу.