Янукович обговорив з Лавровим перспективи розвитку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ перспективи зміцнення українсько-російських відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося сьогодні на зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з С.ЛАВРОВИМ.

Сторони обговорили питання зміцнення українсько-російських відносин, перспективи торгово-економічного співробітництва, а також деякі питання підготовки до відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Говорячи про ситуацію в Україні, глава держави зазначив, що зараз триває робочий процес відновлення системи державного управління.

Разом з тим Президент висловив сподівання, що “за рахунок активізації відносин з нашими стратегічними партнерами, за рахунок того, що наведемо лад всередині країни, ми почнемо активно розробляти й стратегічні програми”.

“Ми розуміємо, що якщо ми не будемо щороку нарощувати не менше 6-7% ВВП, ми пастимемо задніх до кінця віку. Тому ми поставили перед собою дуже амбіційне завдання – побудувати економіку і пріоритети розвитку країни таким чином, щоб вони давали нам можливість ефективно його вирішити”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України підкреслив, що Росія у цьому плані буде стратегічним партнером, зокрема, в енергетичній сфері.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що вирішення того чи іншого питання треба розглядати не як перемогу якоїсь зі сторін – України чи Росії – а як спільні взаємовигідні програми, які відповідатимуть національним інтересам наших держав.

При цьому Президент підкреслив, що “цілу низку таких питань ми намітили до розгляду і під час запланованого візиту в Україну Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА, в рамках якого відбудеться засідання міждержавної комісії”.

Під час зустрічі Президент України та міністр закордонних справ РФ також обговорили організаційні питання, пов’язані із реалізацією проекту “Потяг Перемоги”, яким з Білорусі та України до російської столиці прибудуть ветерани Великої Вітчизняної війни.

С.ЛАВРОВ ще раз підтвердив готовність Президента Росії разом з Президентами України та Білорусі взяти особисту участь у зустрічі “Потягу Перемоги” у Москві.