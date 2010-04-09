Лавринович: цікавим є досвід Росії в реорганізації держслужби

Модель урядів країн Європейського Союзу буде взята за основу при реформуванні системи органів виконавчої влади в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це йшлося під час першого засідання робочої групи із законодавчого та інституційного забезпечення реформ, що діє у рамках Комітету з економічних реформ при Президентові України.

У ході засідання групи, яку очолює міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, було обговорено засадничі питання організації та реформування державної служби у країні. Зокрема, обговорено напрямки приведення форм та способів функціонування державного управління до тієї моделі, яка функціонує у країнах Європейського Союзу та Російській Федерації.

Як зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ, Україні є цікавим досвід Росії, яка вже провела реформування системи державного управління за європейським зразком.

Міністр також наголосив, що існуюча в Україні система державної служби та органів виконавчої влади є неефективною.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, робоча група готує пропозиції щодо концепції реформування державного управління, яка буде передана на розгляд Президенту.

Серед завдань, що поставлені перед робочої групою – визначення основних шляхів реформування системи органів виконавчої влади з огляду на необхідність посилення правового та політичного статусу міністерств, розмежування політичних та адміністративних посад у системі центральних органів виконавчої влади тощо.

Передбачається, що робоча група запропонує відповідні зміни до закону про Кабінет міністрів України, розробить нову редакцію закону про державну службу. Передбачається розробка проекту закону про центральні органи виконавчої влади.

До складу підгрупи з питань реформування системи органів державної влади увійшли представники Кабінету міністрів, Міністерства юстиції, Інституту законодавства Верховної Ради, Національної академії правових наук та громадських організацій.

Як наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ, добір членів робочої групи здійснювався за професійною ознакою з урахуванням досвіду роботи у відповідній сфері.