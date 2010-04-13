Шуфрич обіцяє розказати про сина Боделана після повені

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ відмовився назвати мотиви та причини призначення сина колишнього мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА - Володимира БОДЕЛАНА на посаду начальника управління МНС в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, на відповідне питання сьогодні на брифінгу в Києві Н.ШУФРИЧ сказав: «Це брифінг, який присвячений реальній загрозі, яка має місце в нашій країні (мається на увазі повінь - УНІАН). Тому давайте питання політичного характеру задасте мені. Я вам відповім, коли пройдуть повені».

При цьому міністр додав, що працюватиме з тими людьми, яких призначив на посади в Міністерство з питань надзвичайних ситуацій.

«Я сьогодні абсолютно спокійній за ситуацію в міністерстві. Що стосується сім’ї БОДЕЛАНА, то, я думаю, над нею вже достатньо познущалися за останні п’ять років».

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Н.ШУФРИЧ наказом №236 призначив начальником Управління МНС у місті Одеса Володимира БОДЕЛАНА - сина екс-мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА, який повернувся 9 квітня з Росії.

Під час перебування Р.БОДЕЛАНА на посаді міського голови В.БОДЕЛАН очолював комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса».

Довідка УНІАН. 27 квітня 2005 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем стосовно екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА. Йому інкримінувалося підписання незаконного договору з одеською фірмою "Біла акація", яким передбачалася передача їй у користування земельних ділянок для розміщення рекламних щитів. За повідомленнями правоохоронних органів, заподіяні цією операцією збитки для скарбниці становили близько півмільйона гривень.

5 травня 2005 року Р.БОДЕЛАН був оголошений у всеукраїнський розшук. Відразу після цього він емігрував до Російської Федерації, де, прийнявши російське громадянство, став заступником начальника Санкт-Петербурзького морського торгового порту.

9 квітня 2010 р. Р.БОДЕЛАН повернувся в Одесу.

12 квітня Генеральна прокуратура України скасувала постанову про припинення досудового слідства у кримінальній справі проти Р.БОДЕЛАНА за підозрою у зловживанні службовим становищем.