Новий полтавський губернатор звільнив усіх заступників

Новий голова Полтавської обласної держадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО вчора підписав розпорядження про звільнення заступників голови ОДА відповідно до ст. 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" і у зв`язку із закінченням повноважень голови облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, звільнено Івана БЛИЗНЮКА, Надію МЯКУШКО, Андрія БАРАНОВА, Сергія ЯСИНСЬКОГО і Сергія СОЛОВ’Я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської ОДА, заступника голови облдержадміністрації Володимира АНДРІЄНКА звільнено за власним бажанням у зв`язку з виходом на пенсію.

В ОДА також повідомили, що деякі зі звільнених заступників голови вже одержали на руки трудові книжки, проте ще знаходяться на робочих місцях до передачі влади новим урядовцям.

Як повідомлялося, О.УДОВИЧЕНКА було призначено головою Полтавської ОДА 26 березня. До нього головою ОДА був Валерій АСАДЧЕВ.