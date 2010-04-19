Азаров признався, що років десять в кіно не був

«Років десять в кіно не був», - признався прем`єр-міністр України журналістам на допрем`єрному показі фільму Нікіти Міхалкова «Утомленные солнцем – II. Предстояние», який відбувся в київському кінотеатрі «Україна». Про це пише "Комсомольская правда в Украине". - Ми почали заходи до 65-річчя Перемоги, - відзначив Азаров. - Апогеєм стане парад 9 Травня. Проте і на цьому заходи не закінчаться. Весь 2010 рік буде роком уваги до ветеранів. Вони це заслужили, і уряд робить все від нього залежне, щоб наші ветерани, переможці завжди відчували до себе увагу і нашого народу, і, звичайно, влади. Уряд до кінця року забезпечить кожного ветерана війни, який став інвалідом на полі бою, квартирами. Ми створили координаційну раду, яка уточнює точну кількість таких людей. Наше головне завдання - оточити ветеранів турботою.

До речі, прем`єр-міністрові сподобалася і запам`яталася перша частина «Утомленных солнцем».

- На мій погляд, це високохудожній твір, дуже цікаве трактування історії - того часу, тієї сім`ї, тієї людини - Котова, - признався він в інтерв`ю. - Подивившись першу частину, мимоволі чекаєш продовження історії про Котова. Важко собі уявити, що можна пережити долю такої людини.