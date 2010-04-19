У Криму закликають відновити монумент Катерині II

Проросійські організації Криму прийняли звернення до депутатів Верховної Ради АРК і Сімферопольської міської ради, в якому закликають відновити в Сімферополі на історичному місці підірваний більшовиками монумент Катерини II.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Російської громади Криму, відповідне звернення ухвалено сьогодні в Сімферополі під час мітингу з приводу 227-х роковин приєднання Криму до Росії.

У резолюції мітингу учасники заходу висловили "впевненість у тому, що історична і політична спадщина імператриці Всеросійської Катерини Великої не буде забутою, а вічно осяватиме народи великої, історичної Росії, надихатиме їх на відродження російської національно-політичної єдності".

"Ми звертаємося до депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Сімферопольської міської ради із закликом вжити всіх необхідних заходів для відновлення пам`ятника імператриці Всеросійській Катерині II Великої у місті Сімферополі, за вказівкою якої було засновано місто", - сказано в резолюції.

Резолюцію підтримали представники Всекримського громадсько-політичного руху "Російська єдність", Об`єднання козаків Криму, КРО партії "Руський блок", КРО Слов`янської партії.