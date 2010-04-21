Тягнибок звинуватив у здачі інтересів України Ющенка і Тимошенко

Угода про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України свідчить про планомірну здачу національного суверенітету України на догоду російській владі.

Про це заявив голова Всеукраїнського об‘єднання “Свобода” Олег ТЯГНИБОК, повідомили УНІАН у прес-службі об’єднання.

”Ті війни, які Москва вела з Україною від початку нашої незалежності – політичні, економічні, енергетичні, інформаційні, фінансові, дипломатичні, історичні – закінчилися здачею національного суверенітету України”, – заявив О.ТЯГНИБОК.

За його словами, формальною підставою для здачі національного суверенітету стали кабальні газові угоди, які у січні 2009 року підписала прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

“Свобода” попереджала, що політика загравання з Москвою призведе Україну до фатальних наслідків, бо Кремлю дай облизати палець, він відкусить руку по лікоть. Цього не розуміли ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО, які бавилися з Кремлем у «стратегічних партнерів», підторговуючи національними інтересами. Очевидно, цього не розуміє ЯНУКОВИЧ: вчора він віддав високозбагачений уран, сьогодні – національний суверенітет, завтра віддаватиме на поталу Москві усіх українців”, - вважає лідер ВО.

О.ТЯГНИБОК наголосив, що з точки зору національних інтересів продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України є неприпустимим, а Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ніхто не уповноважував підписувати такі документи. За словами лідера “Свободи”, Конституція України чітко визначає, що “на території України не допускається розташування іноземних військових баз”. Це положення Конституції може бути змінене лише двома третинами від конституційного складу Верховної Ради та виключно після затвердження всеукраїнським референдумом, нагадав він.

”Президентська кліка кричатиме, що підписані ЯНУКОВИЧЕМ зрадницькі угоди принесуть нашій державі стабільність, економічні вигоди і мир з Росією, але насправді Україна отримає хаос, грабунок і війну. Бо Росія не зупиниться, поки остаточно не поверне Україну в своє ярмо. Після підписання зрадницьких угод із МЕДВЕДЄВИМ ЯНУКОВИЧ повернеться у Київ не як Президент незалежної України, а як публічний васал Кремля, керівник окупаційної адміністрації, що присягнув на вірність Москві. Влада має пам’ятати, що кожна її антинаціональна, антинародна дія неминуче веде до Національної Революції”, – заявив О.ТЯГНИБОК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.