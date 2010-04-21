Плату за базування ЧФ з 2017 р. буде збільшено на 3%

Розмір плати за базування Чорноморського флоту на території України з 2017 року буде збільшено на 3 млн. дол. на рік - до 100 млн. дол.

Як повідомило УНІАН джерело в дипломатичних колах, відповідний пункт міститься в Угоді між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, підписаної сьогодні в Харкові президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

"Досягнуті угоди є абсолютно прийнятною формою забезпечення зниження вартості газу для потреб України", - зазначив співбесідник агентства, наголосивши, що компроміс став неминучим наслідком "кабальних за своєю суттю" контрактів, підписаних у січні 2009 року.

"Харківській зустрічі президентів України і Росії передували довгі й важкі переговори з росіянами, яких повністю влаштовували діючі контракти. Для російської сторони не було ніякого сенсу їх переглядати. Водночас, досягнуті домовленості в Харкові знижують для української промисловості тягар витрат на енергоносії майже на 40 млрд. доларів найближчими роками (10 років – УНІАН)", - зазначив співбесідник агентства.

Крім того, коментуючи заяви лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО про порушення 17 статті Основного Закону, дипломат сказав, що Угода про продовження термінів базування Чорноморського флоту Росії на території України не суперечить Конституції.

"У перехідних положеннях Конституції чітко записано, що "використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою", - сказав дипломат, зазначивши, що "саме по собі збереження ЧФ РФ у Криму жодним чином не загрожує українській державності, оскільки нинішній стан відносин з Росією не дозволяє розглядати цю країну як потенційне джерело небезпеки".

За словами дипломата, українсько-російська угода перед підписанням була схвалена урядом України і підлягає ратифікації парламентами двох країн. Він також пояснив, що 17 стаття Конституції, що забороняє розміщення військових баз в Україні, стосується нових таких об`єктів.

Як повідомляв УНІАН, новою угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. Угоду підписали сьогодні в Харкові Президент України В.ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ.

Зокрема, як говориться в документі, термін перебування ЧФ Росії в Україні продовжено на 25 років, починаючи з 2017 року. Якщо ця угода набуде чинності після її ратифікації Верховною Радою України і Державною думою Росії, Чорноморський флот Росії базуватиметься в Україні до 2042 року.

Також документом передбачено продовження його дії ще на п`ять років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що зниження ціни на газ на 100 дол. для Росії покриватиметься за рахунок зниження орендної плати за перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.