Азаров націлився на «чистку» обласних партійних лав

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав членів Партії регіонів вже зараз починати готуватися до виборів до місцевих рад і до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на ХІІ з`їзді Партії регіонів у Києві.

М.АЗАРОВ зазначив, що вперше на з`їзді Партії регіонів присутній Президент країни, прем`єр-міністр, практично весь склад уряду і керівництво областей.

За його словами, це свідчить не лише про переконливу перемогу партії, але й глибоку відповідальності, що лягла на її плечі.

Водночас М.АЗАРОВ зазначив, що партія не повинна зробити помилку, якої вже свого часу припускалася, коли провідні члени партії пішли у владу, залишивши оголені партійні організації.

М.АЗАРОВ закликав членів Партії регіонів вести активну роботу, зокрема й з підготовки до виборів.

Перший етап – це вибори до місцевих рад, які Партія регіонів має виграти, сказав М.АЗАРОВ.

На другому етапі партія має виграти парламентські вибори 2012 року, а потім і Віктор ЯНУКОВИЧ має повторити свій успіх на наступних президентських виборах.

М.АЗАРОВ упевнений, що перемога Партії регіонів на виборах всіх рівнів дасть можливість забезпечити політичну стабільність в країні на найближчі 10 років, що у свою чергу дозволить провести глибокі економічні реформи.

Він спростував висловлювання опонентів партії, що «регіонали» прийшли у владу ненадовго.

«Ми прийшли у владу не для того, щоб триматися за свої крісла, а для того, щоб реалізувати в нашій країні реформи. І для цього нам потрібна стабільність», - наголосив м.АЗАРОВ.

Також він закликав керівників обласних організацій «очистити» партійні лави. Він зазначив, що в партії перебуває більше 1,2 млн. чоловік, при цьому в останній виборчій кампанії брало участь лише 586 тисяч.

«Прошу всіх керівників партійних організацій перевірити. Хто брав участь - тому спасибі, хто не брав участь – запитати чому. Нам не потрібна чисельність заради чисельності», - сказав М.АЗАРОВ, додавши, що зараз, коли партія при владі, всі хочуть бути з нею, хоча були й інші часи.