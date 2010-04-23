Тягнибок пропонує БЮТ та НУ-НС зірвати ратифікацію угоди щодо ЧФ

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК звернувся до керівників БЮТ та НУ-НС з відкритим листом, у якому пропонує спосіб, як зірвати ратифікацію угоди щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

На переконання О.ТЯГНИБОКА, єдиний надійний спосіб - не допустити народних депутатів своїх фракцій на пленарне засідання, на якому мають ратифікувати “цей злочинний пакт”.

Як пояснив лідер ВО “Свобода”, «фракції, які готові здійснити державну зраду і позбавити Україну національного суверенітету, нараховують усього лише 222 народних депутата України. Саме стільки депутатів у фракціях Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина”.

“Поки злочинна угода щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні, яку підписав ЯНУКОВИЧ у Харкові, не ратифікована - це «фількіна грамота». Зрозуміло, що вона ніколи не буде втіленою, якщо депутати, які пройшли за списками БЮТ та НУ-НС, не підтримають це злочинне рішення”, - підкреслив О.ТЯГНИБОК.

За його словами, сьогодні саме на Юлії ТИМОШЕНКО та Вікторові ЮЩЕНКУ лежить особиста відповідальність за те, чи буде зруйнована Незалежність України тими, кого вони власноруч провели у парламент.

Як вважає О.ТЯГНИБОК, “лідерам БЮТ та НУ-НС треба зробити прості речі: кожна фракція - БЮТ і НУ-НС - повинна ухвалити рішення про бойкот пленарних засідань, на які виноситиметься питання ратифікації угоди про продовження перебування Чорноморському флоту РФ в Україні, та виконати ці рішення фракцій”. “Якщо буде потрібно, фізично не допустити депутатів своїх фракцій у зал пленарних засідань Верховної Ради”, - додав лідер ВО “Свобода”.

Якщо ж, підкреслив О.ТЯГНИБОК, “ратифікація пакту МЕДВЕДЄВА-ЯНУКОВИЧА таки відбудеться, лідери БЮТ та НУ-НС також повинні нести особисту відповідальність за цю зраду, бо власноруч провели в парламент зрадників”.