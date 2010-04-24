На Івано-Франківщині майже добу шукають маленького хлопчика

В Івано-Франківській області майже добу шукають хлопчика 2005 р.н., якого мати залишила у полі без нагляду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, інформація про те, що біля смт Ланчин Надвірнянського району під час проведення сільськогосподарських робіт з поля зник малюк, надійшла вчора о 17.42.

На місці події силами МНС, МВС та місцевими жителями було організовано пошук дитини. Пошуковими групами, із залученням собаки кінологічної служби УМВС, обстежується територія між населеними пунктами Ланчин, Красна, Добротів та ліс Делятинського держлісгоспу.

Станом на сьогоднішній ранок доля зниклої дитини невідома, пошуки тривають.

У засобах масової інформації Надвірнянського району проводиться інформування населення про факт події та прохання про сприяння.