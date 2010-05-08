Тимошенко жалкує, що кандидатам у списки не можна зробити "розтин"

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на наступні місцеві вибори БЮТ прийде з оновленою командою, до якої увійдуть справжні патріоти України.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

"Кожну людину будемо запрошувати в список, яка, по-перше, підтримана громадою, яка підтримана всіма громадськими колами Івано-Франківської області і, крім того, всіма осередками нашої партії. Жодна випадкова людина в цей список більше не потрапить", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, кожна кандидатура на посаду депутата від БЮТ буде проаналізована, у тому числі і на з`їзді партії.

"Я думаю, що ми розберемося. Це буде справжня чистка нашої політичної сили. Не тоді, коли у владі були і тоді всі гарно і добре працювали, а тоді, коли потрібно свою позицію відстоювати", - пояснила вона.

"Не існує такої хірургічної операції, завдяки якій можна було б напередодні складання списків так розтин зробити, щоб подивитись, є там честь, совість, патріотизм, любов до України. На жаль, таких операцій не існує. І доводиться тільки лише під час важких випробувань з`ясовувати, де люди віддані Україні, а де просто трошки заблукали і зайшли не в ту політичну силу", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.