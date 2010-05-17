Про морський кордон Україна й Росія не домовилися

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що питання делімітації морського кордону між Україною й РФ буде вирішено позитивно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ за результатами їхніх переговорів.

В.ЯНУКОВИЧ констатував, що сьогодні, незважаючи на очевидний прогрес у більшості питань, залишилися проблеми, які не вдалося вирішити повністю. Зокрема, він зазначив, що це стосується питання делімітації морського кордону між двома державами.

Він упевнений, що найближчим часом сторони повернуться до цього питання, й воно буде вирішено позитивно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 травня, Україна та Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Довідка УНІАН. Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

12 травня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створено відповідну робочу групу, яка займатиметься спірними питаннями, зокрема щодо острова Тузла.