Янукович і Медведєв зустрінуться з бізнесменами

Сьогодні о 12.00 розпочнеться зустріч президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА з представниками ділових кіл двох країн у рамках VII українсько-російського економічного форуму (готель «Хаятт»).

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, акредитацію ЗМІ проводить Головне управління з питань комунікацій Адміністрації Президента України до 10.00 18 травня за телефонами: 255-78-44, 255-74-02 та 255-63-18.

Захід у прямому ефірі транслюватиме Національна телекомпанія України.