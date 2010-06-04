Нардеп від БЮТ каже, що ідея Тимошенко ділить фракцію на кілька таборів

Народний депутат від БЮТ Ігор ВОРОТНЮК заявив, що не проходив процедуру перереєстрації фракції, вважаючи юридично некоректним створювати нову фракцію замість вже існуючої, яка була створена на початку роботи парламенту VI скликання.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі І.ВОРОТНЮКА, він заявляє, що не збирається переходити до коаліції або залишати лави фракції БЮТ.

«Цілком очевидна поспішність ухваленого рішення, яке розділяє фракцію на декілька таборів у такий відповідальний політичний момент. Адже фракція Партії регіонів не перереєстровується у фракцію Партії регіонів, а фракція НУ-НС не перереєстровується у фракцію НУ-НС», – заявив І.ВОРОТНЮК.

«З політикою, яка процвітає сьогодні у блоці, та з багатьма необґрунтованими рішеннями, які ухвалюють у фракції – не погоджуюсь. На жаль, зараз частина БЮТ починає діяти з позиції нищівної критики та деструктиву. Нам, в опозиції, потрібно не вигадувати огріхи влади, не шукати привід кидати у неї каміння, а займати ту позицію, з якою ми зможемо працювати на результат для країни, критика має бути конструктивною», - пояснив депутат.

«Я підтримую виважену політику, відповідальну позицію моїх колег, депутатів від БЮТ Валерія ПИСАРЕНКА, Володимира ПИЛИПЕНКА і Святослава ОЛІЙНИКА. Сподіваюсь, що найближчим часом така ж конструктивна точка зору стане панівною у всій фракції БЮТ та зупинить процес переходу депутатів до складу коаліції», - резюмував депутат.

За словами І.ВОРОТНЮКА, він буде “координувати свою діяльність із групою зазначених депутатів з тим, щоб до кожного питання, яке розглядається у парламенті, підходити не з точки зору партійної доцільності, а з позиції власної відповідальності як народного депутата”.