У МВС не вірять, що харківські "люди в чорному" - незаконне формування

Міністерство внутрішніх справ України здійснить перевірку загону «Муніципальної охорони», який діяв у Харкові під час протистоянь між противниками вирубки зелених насаджень і виконавцями цих робіт у парку ім. Горького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК в ефірі програми “Велика політика з Євгеном Кисельовим” на телеканалі «Інтер».

«Те, що сказано, що це незаконне формування, то я цьому не можу вірити. Тому що це ще не факт. А ми ті всі факти, про які поважні пани говорять, перевіримо. Ми зафіксували усі виклики до Дзержинського райвідділу міліції Харкова», - сказав В.ФАРИННИК.

“У разі, якщо факти вкажуть на незаконність діяльності цього загону, - наголосив заступник міністра, - від буде розпущений, а винуватці – притягнуті до відповідальності.

“Якщо це дійсно якийсь озброєний загін людей, які виконували функції, які не мають права виконувати, то це формування буде розпущене, і будуть притягнуті до відповідальності винні», - заявив В.ФАРИННИК.

При цьому у дискусії у ході програми “Велика політика” брали участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН (телеміст із Харкова), а також в.о. мера Харкова Геннадій КЕРНЕС, екс-губернатор, депутат Харківської обласної ради Арсен АВАКОВ, правозахисники іколишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у ході вирубки просіки у Харкові у парку культури і відпочинку ім. Горького протягом двох останніх тижнів відбувалися сутички між захисниками дерев і виконавцями робіт. Телекамери зафіксували участь у бійках людей у чорному одязі з бейджами «Муніципальна охорона» і без них. За словами учасників акцій протесту, міліція у бійки не втручалася, однак затримувала лише учасників цих акцій, а також правозахисників. В окремі дні «швидка допомога» кілька разів доправляла травмованих захисників дерев до лікарні.