УНП: без "Бризу" українські ВМС швидко стануть частиною флоту Росії

Українська народна партія закликає міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ не допустити розправу над патріотом, справжнім українським моряком та журналістом Мирославом МАМЧАКОМ.

З цією заявою виступив перший командувач Військово-морських сил України, віце-адмірал, представник УНП Борис КОЖИН, коментуючи звернення голови Севастопольської міської державної адміністрації Валерія САРАТОВА до міністра оборони з вимогою звільнити начальника ТРК ВМС України «Бриз» М.МАМЧАКА. Севастопольський чиновник звинувачує журналіста у пропаганді українського націоналізму, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

На думку віце-адмірала Б.КОЖИНА, саме таким чином, севастопольські українофоби намагаються знищити єдиний в регіоні україномовний інформаційний ресурс. «У трактуванні В.САРАТОВА, український націоналізм – це репортажі про історію українського флоту, якому більше 1000 троків, про українську культуру та духовність, про історію української державності», - вважає перший командувач ВМС України.

«Усунення М.МАМЧАКА з посади начальника ТРК «Бриз» - це черговий етап на шляху знищення українського Севастополя, адже саме ВМС України та їх інформаційний центр вже 18 років є провідником українського життя цього міста, чи не єдине об’єктивне та незаангажоване джерело інформації про події в Україні та Севастополі», - підкреслив представник УНП. За його словами, наміри міської влади Севастополя усунути з посади керівника телерадіокомпанії «Бриз» - є прямим прикладом тиску на журналістів та згортання свободи слова в Україні.

За словами Б.КОЖИНА, колишній командувач ВМС України М.ЄЖЕЛЬ як ніхто розуміє потребу в патріотичному вихованні українських моряків, чим і займається телерадіокомпанія «Бриз» під керівництвом М.МАМЧАКА.

«Тому, М.ЄЖЕЛЬ повинен захисти ТРК «Бриз» від наступу українофобів, оскільки без ідеологічної та інформаційної підтримки, в оточенні україноненависницьких засобів масової інформації, Військово-морські сили України дуже швидко перетворяться лише на українську частину у складі Чорноморського флоту Російської Федерації», - підсумував Б.КОЖИН.