УНП: без "Бризу" українські ВМС швидко стануть частиною флоту Росії
Звернення до міністра оборони
Українська народна партія закликає міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ не допустити розправу над патріотом, справжнім українським моряком та журналістом Мирославом МАМЧАКОМ.
З цією заявою виступив перший командувач Військово-морських сил України, віце-адмірал, представник УНП Борис КОЖИН, коментуючи звернення голови Севастопольської міської державної адміністрації Валерія САРАТОВА до міністра оборони з вимогою звільнити начальника ТРК ВМС України «Бриз» М.МАМЧАКА. Севастопольський чиновник звинувачує журналіста у пропаганді українського націоналізму, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.
На думку віце-адмірала Б.КОЖИНА, саме таким чином, севастопольські українофоби намагаються знищити єдиний в регіоні україномовний інформаційний ресурс. «У трактуванні В.САРАТОВА, український націоналізм – це репортажі про історію українського флоту, якому більше 1000 троків, про українську культуру та духовність, про історію української державності», - вважає перший командувач ВМС України.
«Усунення М.МАМЧАКА з посади начальника ТРК «Бриз» - це черговий етап на шляху знищення українського Севастополя, адже саме ВМС України та їх інформаційний центр вже 18 років є провідником українського життя цього міста, чи не єдине об’єктивне та незаангажоване джерело інформації про події в Україні та Севастополі», - підкреслив представник УНП. За його словами, наміри міської влади Севастополя усунути з посади керівника телерадіокомпанії «Бриз» - є прямим прикладом тиску на журналістів та згортання свободи слова в Україні.
За словами Б.КОЖИНА, колишній командувач ВМС України М.ЄЖЕЛЬ як ніхто розуміє потребу в патріотичному вихованні українських моряків, чим і займається телерадіокомпанія «Бриз» під керівництвом М.МАМЧАКА.
«Тому, М.ЄЖЕЛЬ повинен захисти ТРК «Бриз» від наступу українофобів, оскільки без ідеологічної та інформаційної підтримки, в оточенні україноненависницьких засобів масової інформації, Військово-морські сили України дуже швидко перетворяться лише на українську частину у складі Чорноморського флоту Російської Федерації», - підсумував Б.КОЖИН.