У БЮТ розкусили «газові махінації» Кабміну в Стокгольмі

Міністр фінансів опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО не виключає, що наслідком рішення Стокгольмського арбітражного суду про відшкодування 12 млрд. кубометрів газу на користь «РосУкрЕнерго» може стати втрата Україною газових сховищ та незаконна приватизація облгазів та облтеплокомуненерго.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

А.СЕНЧЕНКО заявив, що в зазначеному процесі використовуються добре відомі у світі рейдерські прийоми, коли одне підприємство подає в суд на інше «своє» підприємство для того, щоб закріпити необхідній результат судом.

«Коли держава Україна вивела із процесу захисту інтересів НАК у Стокгольмському суді команду юристів-міжнародників, а залишила лише відомчих юристів НАКу, то це й стало судом сам на сам із заздалегідь запрограмованим результатом. А коли влада говорить про те, що звертатиметься до суду з апеляцією – це другий етап того ж рейдерського прийому – закріплення необхідного рішення у другій інстанції», - сказав він.

За словами А.СЕНЧЕНКА, мета цих махінацій - отримати позовні понад 5,5 млрд. доларів.

«Оскільки ці кошти буде нереально отримати грошима, то слід очікувати, що з’являться мирові угоди, компромісні схеми, наприклад, щодо передачі на 100 років в оренду підземних газосховищ, а ще, можливо, на якусь частину боргу погодяться взяти борги облгазів та облтеплокомуненерго, а це, в свою чергу, може призвести до завершення незаконної приватизації, яку почав ЯНУКОВИЧ ще під час свого перебування на посаді прем’єр-міністра», - пояснив опозиційний міністр фінансів.

«Тобто, вони спочатку поставлять країну навколішки, а потім нібито підуть назустріч і почнуть шукати компроміси, але в результаті цих компромісів країну знову обдеруть як липку», - переконаний А.СЕНЧЕНКО.

Окрім того, він вважає, що той факт, що працівники СБУ до пізнього вечора розносять працівникам НАК «Нафтогазу» та «Укртрансгазу» повістки на допит до слідчих СБУ, зайвий раз підтверджує, що “СБУ обслуговує” інтереси «РосУкрЕнерго».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу в ході тривалого спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, який належав RosUkrEnergo.

До того ж Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.

9 червня міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО допустив оскарження Україною рішення Стокгольмського арбітражу у тяжбі між НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo.

11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ повідомив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії RosUkrEnergo до НАК “Нафтогаз України”.