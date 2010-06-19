Доній називає ціну переходу в коаліцію для «тушки»

На існуванні «Народної самооборони» як громадського руху і депутатської групи у Верховній Раді тепер можна ставити крапку.

Так в інтерв`ю "Україні молодій" прокоментував ситуацію з переходом вчора п`ятьох членів групи "Народна самооборона" до складу владної коаліції народний депутат України Олесь ДОНІЙ (фракція "Наша Україна – Народна самооборона").

"Групи формально не існує. Її потрібно розпускати де-юре", - додав він.

За словами О.ДОНІЯ, ціна переходу в коаліцію – “1,5 млн. дол. премії для кожної «тушки». «Меркантильні інтереси для всіх цих людей дорожчі, ніж ідеологія», - заявив О.ДОНІЙ.

«Самооборонець» зазначає, що «іржа» й надалі роз’їдатиме фракцію, адже проти ренегатів не застосовують ніяких санкцій - формально вони лишаються членами НУ-НС. А голова фракції Микола МАРТИНЕНКО, за словами О.ДОНІЯ, насправді сприяє «регіоналам». «Він є ніби «тіньовим» членом коаліції. МАРТИНЕНКО зі ЖВАНІЄЮ лишаються бізнес-компаньйонами, й очевидно, що вони обговорювали питання про перехід до коаліції шістьох нунсівців», - зазначив народний депутат.

Як політолог О.ДОНІЙ робить висновок, що зараз «регіони» мають першочергову потребу в ухваленні закону про місцеві вибори на новій – мажоритарно-пропорційній - основі, щоб привести у владу в усіх областях більше своїх ставлеників. Комуністи в парламенті не підтримують зміну виборчої системи, тож керівництву ПР треба збільшити кількість голосів у коаліції, щоб ухвалювати потрібні рішення без участі фракції КПУ. "Тож і активізували рекрутування нових «тушок», - зазначив О.ДОНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня до складу коаліції “Стабільність і реформи” увійшли шестеро народних депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона”: Валерій БОРИСОВ, Давид ЖВАНІЯ, Володимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВІКОВ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ та Віктор ШЕМЧУК.