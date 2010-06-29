Наливайченко кличе патріотів на «відверту розмову»

Громадська ініціатива «Оновлення країни» запропонувала всім патріотичним силам власний громадський майданчик для відновлення діалогу і співпраці в українському демократичному таборі.

Про це, перебуваючи у Дніпропетровську, заявив її координатор Валентин Наливайченко,

«Ми не партія, ми не зашорені партійними статутами, тому запрошуємо патріотичні, реформаторські сили до відвертої розмови, мета якої – відновлення єдності патріотів задля перемоги української справи. Ми розпочинаємо перемовини щодо нового формату об’єднання всіх патріотичних сил», - сказав Наливайченко.

При цьому він відзначив, що серед учасників цього процесу «Оновлення країни» хоче бачити ті політичні сили, які не піддалися спокусі входження до владної коаліції і водночас мають стійкий імунітет до вождистських «опозиційних» проектів.

«Хотів би вірити, що у лідерів цих політичних сил вистачить розуму і відваги відмовитись від надмірних амбіцій та поставити національні інтереси вище вузькопартійних», - додав Наливайченко.