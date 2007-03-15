Регіонали вважають Кириленка хлопчиком з ”Пионерской зорьки”

Лідер парламентської фракції блоку «Наша Україна» Вячеслав Кириленко – це хлопчик з «Пионерской зорьки». Як повідомляє парламентський кореспондент Ура-інформ , таку думку висловив народний депутат фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко в кулуарах Верховної Ради.

Такого звання Кириленко був удостоєний у зв`язку зі своєю заявоюпро те, що безпосередньо Кремль не дав своєї згоди на затвердження Владимира Огризка на посаду голови МЗС.

– Кириленко – хлопчик з «Пионерской зорьки», який бачить чорну кішку в чорній кімнаті, коли її там немає. Насправді ніякої руки Росії не немає. Є тільки одна рука під прізвищем Балога з Секретаріату Президента, – заявив Колесніченко.

За словами депутата, Балога надіслав лист у ВР з вимогою не розглядати кандидатуру Огризка.

– І комітет не зміг розглянути навіть подання на Огризка, тому ми не голосували за внесення до порядку денного цього питання, – пояснив регіонал. – Тільки коли цю кандидатуру внесуть в законному порядку, ми її розглядатимемо.