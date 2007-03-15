Кириленко думає, що Янукович не отримав згоди Кремля на Огризка

Лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО називає порушенням домовленостей між Президентом України, прем’єр-міністром і головою ВР відмову антикризової коаліції розглянути питання про призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Вони показали, що слово, яке дається главі держави, за одну ніч порушується і воно вже не варте нічого», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Крім того, за його словами, антикризова коаліція довела свою несамостійність в прийнятті рішень.

«Ввечері коаліція дала згоду, а за ніч, не отримавши згоди Кремля, відмовилася голосувати», - сказав він.

При цьому, за словами В.КИРИЛЕНКА, усі політичні рішення коаліції диктуються зовнішніми силами.

Він також зазначив, що сьогодні під час розгляду питання щодо В.ОГРИЗКА коаліція не висловлювала якихось зауважень. «Тому рішення, яке було прийнято. Виключно політичне», - сказав він.

Крім того, В.КИРИЛЕНКО вважає безперспективною можливість підписання нового Універсалу. «Коаліція має виконувати перший Універсал, а вона і цього зробити не може, тому про Універсал-2 мова не іде», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 березня, після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив: «Ми домовились, що розглянемо кандидатуру Президента на посаду міністра закордонних справ у парламенті і будемо шукати підтримку фракцій – будемо проводити відповідну роботу з депутатами для того, щоб отримати ці голоси у парламенті».

Сьогодні Верховна Рада України вирішила перенести на вівторок, 20 березня, розгляд питання про призначення В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України. Це рішення підтримали фракції, що входять до парламентської більшості. Після голосування фракції "Наша Україна" та БЮТ майже в повному складі вийшли із сесійної зали парламенту.