В БЮТ зрозуміли, як Азаров планує підсидіти Януковича

Народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ вважає, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ планує позбавити Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА важелів реального впливу на економічну ситуацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами А.ШКІЛЯ, «під гаслом «поглиблення економічної співпраці з Росією» уряд Миколи АЗАРОВА, всупереч національним інтересам, продовжує курс на здачу в управління сусідній країні стратегічних об’єктів державної власності за схемою створення спільних підприємств, контроль над якими здійснюватиметься не в Україні. Саме такий висновок можна зробити з результатів останнього візиту прем’єр-міністра АЗАРОВА до Москви (28 червня)».

Загалом, на думку депутата, «відвідування головою українського Кабміну Москви та його тамтешні переговори вже традиційно виглядають не як українсько-російські, а як російсько-російські, де уродженець «калужского Подмосковья» разом з керівництвом своєї справжньої Батьківщини розробляє план як прибрати до рук українську промисловість».

«Відомо, що Віктор ЯНУКОВИЧ – не наш Президент, - зауважив А.ШКІЛЬ. - Але все частіше складається враження, що він не є Президентом і для пана АЗАРОВА, що справжній Президент для АЗАРОВА носить інше, ніж у ЯНУКОВИЧА, прізвище. Реалізація планів АЗАРОВА із співпраці з сусідами в економічній сфері, якщо вона таки відбудеться, позбавить ЯНУКОВИЧА важелів реального впливу на економічну ситуацію, бо всі ключові «кнопки» виявляться в руках іншого суверена».