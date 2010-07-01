Завтра Тимошенко зрозуміє, чи є в судах «залишки честі і совісті»

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА припинити кримінальне переслідування екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та звільнити його з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

«Я хочу запропонувати опозиційному уряду в підсумковому рішенні вимогу до ЯНУКОВИЧА – термінового припинення переслідування та звільнення з-під варти колишнього керівника Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, після оприлюднення рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі компанії «РосУкрЕнерго» є очевидним, що А.МАКАРЕНКО був заарештований для того, аби вигородити справжніх винних у цій ситуації, «для того щоб цією кримінальною справою, яку вони мріють швидко завершити і швидко провести через суд, по суті, освятити цю велику корупційну програму, яка починає діяти в Україні».

Водночас, лідер опозиції нагадала, що адвокат А.МАКАРЕНКА оскаржує рішення суду про взяття під варту свого підзахисного, а судове засідання з розгляду цієї скарги повинно відбутися завтра, 2 липня, о 10.30 в Апеляційному суді м. Києва.

«Завтрашнє рішення суду також буде яскравим тестом: є в українських судах хоча б залишки честі і совісті, чи є в Україні взагалі таке слово як «суд» і така інституція як суд, або все давно зійшло на обслуговування всіх корупційних програм в Україні, після того як ЯНУКОВИЧ прийшов до влади», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Державної митної служби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості.

СБУ викликала А.МАКАРЕНКА 23 червня як свідка у кримінальній справі про незаконне митне оформлення газу, що належав компанії "РосУкрЕнерго", і який згідно з угодою з російським ВАТ "Газпром" було продано НАК "Нафтогаз України".

Після допиту А.МАКАРЕНКУ пред`явили постанову про затримання.

Печерський районний суд Києва 25 червня виніс постанову про обрання щодо А.МАКАРЕНКА запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.

Заступник голови СБУ Володимир ПОРОДЬКО повідомив, що А.МАКАРЕНКО перебуває у статусі підозрюваного і йому не пред’явлено обвинувачення.