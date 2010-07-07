На 60-річчя Януковича в Криму призначено зустріч голів СНД

У Криму 10 липня відбудеться зустріч голів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Він уточнив, що учасники зустрічі обговорять актуальні питання інвестиційного, рекреаційного та транспортного розвитку Криму.

Він уточнив, що зустріч відбудеться в Лівадійському палаці.

Головною метою засідання буде розвиток Криму в контексті залучення інвестицій для покращання рекреаційної і транспортної галузей півострова.

С.ЛЬОВОЧКІН також повідомив, що наступного дня – 11 липня - для учасників заходу будуть проведені демонстраційні польоти нових вітчизняних літаків.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови парламенту Володимира КОНСТАНТИНОВА, 10 липня В.Янукович відсвяткує в Криму своє 60-річчя (сам день народження - 9 липня), на якому будуть голови країн.

За інформацією джерела газети "Сьогодні" в російському консульстві, на ювілей Президента може приїхати Д.МЕДВЕДЄВ: «Чекаємо 6 літерних літаків з Росії до Криму на день народження ЯНУКОВИЧА».