ВР розглянула вже 500 поправок до законопроекту про судоустрій

Верховна Рада України продовжує розгляд поправок до проекту закону "Про судоустрій та статус суддів" і на 20.25 вже розглянула 500 поправок.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час в сесійній залі присутні всі члени президії парламенту: голова ВР Володимир ЛИТВИН, перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК та віце-спікер Микола ТОМЕНКО.

Крім того, у засіданні парламенту беруть участь два члени фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та 7 депутатів з фракції БЮТ, декілька десятків депутатів з фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ, а також депутати з опозиційних фракцій, які увійшли до складу коаліції.

Найбільш активно наполягає на розгляді своїх поправок народний депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН. При розгляді однієї зі своїх поправок він заявив, що "в честь футболу не наполягає на її ухваленні".

У свою чергу, народний депутат від НУ-НС Володимир МОЙСИК, який вніс найбільше поправок до законопроекту з огляду на те, що вони не враховуються, заявив, що не наполягатиме на їх розгляді.

Загалом до законопроекту внесено 1724 поправки.

Коментуючи швидкість розгляду поправок, заступник М.ТОМЕНКО зазначив, що "за оптимістичним прогнозом, розгляд може бути завершений сьогодні до 24.00".