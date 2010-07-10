Медведєв побажав Януковичу, щоб у нього вдома все було добре

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав свого українського колегу Віктора ЯНУКОВИЧА із 60-річчям і висловив сподівання, що під його керівництвом Україна стане процвітаючою країною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття неформальної зустрічі глав держав СНД у Лівадійському палаці в Ялті

«Я хотів би від імені Російської Федерації, сподіваюся, що до мене приєднаються колеги, побажати здоров`я, побажати успіхів у дуже нелегкій праці Президента. Я сподіваюся, що під вашим керівництвом Україна розвиватиметься як стабільна, процвітаюча, сильна держава, яка має надійних партнерів таких, як усі присутні за цим столом», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Російський лідер також побажав В.ЯНУКОВИЧУ успіхів йому і його родині. «Хочу, аби все було добре у вас вдома», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У зустрічі беруть участь лідери шести з одинадцяти країн СНД: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Росії й України.