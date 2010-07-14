На підготовку до приїзду Кирила Дніпропетровськ бере з бюджету 2 млн

Дніпропетровщина виділила з бюджету понад 2 млн. грн. на підготовку до візиту до Дніпропетровська патріарха РПЦ КИРИЛА, який заплановано на 24-25 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час позачергової сесії Дніпропетровської міської ради, що відбулася сьогодні.

Зокрема депутати міськради ухвалили рішення про виділення з міського бюджету 1,46 млн. грн. для реконструкції Севастопольського парку та благоустрою площі Жовтневої біля Преображенського собору, який відвідає патріарх КИРИЛ.

Крім того, за розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра ВІЛКУЛА, з обласного бюджету до міського бюджету Дніпропетровська виділена субвенція у сумі 792,3 тис. грн. на капітальний ремонт пам’ятника учасникам оборони Севастополя під час російсько-турецької війни. Севастопольський парк теж визначено як місце відвідання Патріарха Кирила. Близько 200 тис. грн. бюджетних коштів планується витратити на підготовку місць проведення служб за участю патріарха, встановлення біотуалетів, великих демонстраційних екранів, транспорт тощо. Очікується, що під час візиту патріарха КИРИЛА до Дніпропетровська прибудуть 50 тис. віруючих з інших міст.