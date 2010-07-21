УПЦ КП: візит Кирила має яскраве політичне забарвлення

Візит Патріарха Московського і Всієї Русі КИРИЛА до України має яскраве політичне забарвлення, вважає єпископ Одеський і Балтський Української православної церкви Київського патріархату ЯКІВ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку глава Одеської єпархії висловив сьогодні на прес-конференції на тему: «Візит глави РПЦ – духовний чи політичний».

Втім, сказав єпископ, «представники УПЦ КП не мають намірів організовувати жодних акцій протесту з приводу приїзду Патріарха КИРИЛА».

«Навіщо воювати, з ким? Ми молимося за здоров`я і краще життя свого народу, своєї нації, - сказав єпископ. - Пікетування ні до чого не приведе. Люди самі визначаться: хто є хто. Марно північні сусіди намагаються повернути нас у минуле, перетворити Україну на колонію і при цьому називають нас «розкольниками».

«Хоча клір Київського патріархату ніколи не розділяв людей: хто і яку віру сповідує, а тим більше - якої національності людина, - зазначив глава Одеської єпархії. - Усі ми - Божі люди. Наша мета - об`єднати людей духовно, щоб усі мали Боже благословення».

Єпископ ЯКІВ нагадав, що «сьогодні в Україні є чотири гілки православ`я, і до всіх ми ставимося приязно. Бо головне завдання Церкви – об’єднувати людей духовно» . Він також зауважив, що за кількістю парафій Українська православна церква Київського патріархату посідає друге місце в Україні і третє - у світі.

На думку глави Одеської єпархії УПЦ КП, сьогодні «деякі державні мужі, на жаль, сприяють своїми діями розколу православних, міжконфесійній ворожнечі - так їм легше управляти країною».

У свою чергу співорганізатор прес-конференції - голова облорганізації ВО «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО зауважив, що «нині багато хто з громадян, котрі представляють Російську православну церкву, називають себе духовними людьми. Але як вони можуть підтримувати прокомуністичні сили, котрі тисячами нищили православних священиків і руйнували православні храми?».

Одеська «Свобода» багато в чому поділяє позицію Одеської єпархії УПЦ КП, зокрема, щодо оцінки «підсумків минулорічного візиту патріарха КИРИЛА, які свідчить: діяльність глави РПЦ на теренах України має політичний характер. Для зміцнення своєї влади над Україною московські стратеги висувають ідеї створення на її території постійної патріаршої резиденції РПЦ», сказав П.КИРИЛЕНКО.

Також ВО «Свобода» послідовно наполягає на зміні юридичного статусу Української православної церкви Московського патріархату - і її перейменування в «Руську православну церкву в Україні», додав він.