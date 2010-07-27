Американський генерал зробив комлімент українським миротворцям

Україна і надалі залишатиметься надійним партнером США у справі підтримання миру та безпеки у Європі та світі.

Як повідомили в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, на цьому наголосив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Григорій ПЕДЧЕНКО під час зустрічі з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США у Європі генералом Картером ХЕМОМ, що відбулась 26 липня у Києві в рамках дводенного візиту в Україну американської військової делегації.

На початку зустрічі Г.ПЕДЧЕНКО привітав К.ХЕМА та членів американської військової делегації на українській землі та висловив вдячність за підтримку американською стороною реалізації Україною свого зовнішньополітичного курсу.

Він також зазначив, що Україна високо цінує існуючий рівень стратегічного партнерства з США та прагне до його всебічного поглиблення, в тому числі й у безпековій сфері.

“Співпраця між нашими збройними силами базується на взаємному визнанні загальнодемократичних цінностей, спільних викликів та ризиків у сфері безпеки, – зазначив головнокомандувач ЗСУ. – Незважаючи на фінансові труднощі, Україна і надалі залишатиметься надійним партнером США у справі підтримання миру та безпеки в Європі та світі”.

У свою чергу К.ХЕМ подякував українській стороні за надану змогу провести спільну підготовку в рамках двосторонніх міжнародних навчань.

“Наші військовослужбовці мали чудову нагоду повчитися один у одного, – зазначив генерал. – І я переконаний, що наша подальша співпраця базуватиметься на тому практичному досвіді, який отримали військовослужбовці збройних сил наших країн”.

Також К.ХЕМ подякував українській стороні за участь у миротворчих місіях.

“Хочу сказати, що я особисто спостерігав за виконанням українськими військовослужбовцями миротворчої місії у Косовому, і наголошую, що українські військові добре підготовлені і є справжніми професіоналами”, – підкреслив він.

Наприкінці зустрічі начальник Г.ПЕДЧЕНКО висловив сподівання щодо продовження двостороннього співробітництва між Україною та США в усіх сферах, а також подальшої підтримки з боку США стратегічного курсу України.