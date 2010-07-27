Україна, яку будує Янукович, схожа на злу мачуху?

Партія “Наша Україна” звинувачує Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та його команду у погіршенні рівня життя українців.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії, переданому УНІАН.

“У той час, як провладні ЗМІ розказують про небувалі успіхи уряду і ЯНУКОВИЧА, Україна все більше стає країною, вкрай некомфортною для проживання своїх громадян”, – заявляють у партії.

Так, лише за офіційними даними Держкомстату, з початку року в Україні на 22% зросла заборгованість із заробітної плати. При цьому, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн. грн.) на 1 липня зафіксований в трьох східних областях України – Донецькій, Луганській і Харківській. “Саме так нова влада віддячує оплоту Партії регіонів за підтримку Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах”, – йдеться у заяві “Нашої України”.

У партії вважають, що на вкрай небезпечні тенденції в українській економіці вказує той факт, що збільшення загальної суми заборгованості спостерігається передусім на економічно активних підприємствах. “Така ситуація свідчить про повний непрофесіоналізм уряду, який спричиняє вимивання коштів працюючих підприємств за рахунок неповернення ПДВ та збільшення податкового тиску”, – йдеться у заяві.

У “Нашій Україні” наголошують, що типове для літа сезонне зменшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних не може приховати того факту, що нова влада, фактично, не опікується створенням нових робочих місць. На думку експертів, стверджують в НУ, Україну очікує подальше збільшення кількості безробітних за рахунок насильницького банкрутства підприємств, які викупили «російські інвестори» для того, щоб позбутися українських конкурентів. І це лише один з наслідків так званого «потепління» у стосунках між Україною та Росією.

“Як наслідок, назавжди залишити територію України за мільйон гривень виявили бажання 39,7% учасників опитування, яке провела компанія iVOX Ukraine, а 8,4% самі б доплатили, щоб ніколи не повертатися в Україну. Прикметно, що охочих емігрувати більше на Сході (45,6%), а тих, хто готовий доплатити за еміграцію, – на Півдні (11,3%). Тоді як в західних областях згодні на еміграцію за 1 млн. грн. – 36,8%”, – йдеться у заяві.

“Наведені факти свідчать, що «Україна для людей», яку будує ЯНУКОВИЧ, для наших співгромадян більше схожа на злу мачуху, аніж на рідну неньку. Подальше перебування політичних сил, лідером яких є нинішній глава держави, лише погіршить ситуацію в країні. Але вже на найближчих виборах українці мають можливість дати належну оцінку таким діям Партії регіонів та її сателітів”, – заявляють в НУ.