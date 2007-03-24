Луценко: я знаю, що ви вже втомилися...

Близько 13 тисяч прихильників Громадянського руху “Народна самооборона” провели мітинг на підтримку цього руху в Чернігові.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався близько 17-ї години на Червоній площі міста виступами співаків української естради.

Після цього до людей звернулися депутат Верховної Ради України від фракції “Наша Україна” Сергій БИЧКОВ, лідер “Партії захисників Вітчизни” Юрій КАРМАЗІН, лідер Громадянського руху “Європейська платформа для України” Микола КАТЕРИНЧУК, а також народний депутат і телеведуча Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

Всі вони заявили, що в Україні потрібні зміни а також закликали людей боротися за покращення свого життя. О.ГЕРАСИМ’ЮК, вийшовши на сцену, повідомила, що привезла для людей “хорошу новину”. “Ви скучили за хорошими новинами? Так от, зрадники не всі”, - сказала телеведуча і народний депутат.

Також до учасників мітингу звернулися лідери “Народної самооборони” Тарас СТЕЦЬКІВ та ЮРІЙ ЛУЦЕНКО. Вони детально розповіли про цілі та завдання цього руху. “Сьогодні починається новий час. Разом в Чернігові переведемо стрілку вперед і забудемо про цих історичних динозаврів”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він заявив, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА “привів країну в економічну кризу: збільшується заборгованість по виплаті зарплати, не зростають пенсії”. “Реально ми маємо європейські ціни, в три рази збільшені тарифи та африканські зарплати”, - зазначив лідер “Народної самооборони”.

У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО закликав людей приєднуватися до цього руху та боротися за покращення свого життя. “Я знаю, що ви вже втомилися, знаю, що питаєте, скільки ще треба боротися... Скажу вам чесно – стільки, скільки треба”, - сказав він.

По тому Ю.ЛУЦЕНКО традиційно передав прапор “Народної самооборони” людям і після цього прозвучав національний гімн України.