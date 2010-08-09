Ляшко попереджає: в 2011-му буде «контрольний постріл» по українцях

Друге підвищення тарифів на природний газ для населення, а відповідно й на інші житлово-комунальні послуги, є свого роду “контрольним пострілом” Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та його урядових реформаторів Сергія ТІГІПКА і Миколи АЗАРОВА в тих громадян, які витримають перше підвищення.

Так народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО прокоментував намір уряду підвищити ціни на газ для населення ще на 50% з квітня 2011 року із наступним після цього підвищенням цін кожного півроку, що відображено у меморандумі Кабінету міністрів з Міжнародним валютним фондом.

«Здаючи навіки вічні Севастополь Росії, Віктор ЯНУКОВИЧ запевняв країну, що лише завдяки цьому будуть збережені ціни на газ для українців, а насправді ціна на «блакитне паливо» для населення до річниці ганебних Харківських угод зросте вдвічі», - зазначив народний депутат, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Він нагадав, що Партія регіонів, замість даних на виборах обіцянок захистити малозабезпечених громадян та пенсіонерів, навпаки - підвищила ціни на комунальні послуги та збільшує пенсійний вік і стаж, забувши про «покращення життя вже сьогодні».

«Влада геть відірвалася від реалій, зневажаючи злиденні умови, в яких живуть наші співвітчизники», - наголосив О.ЛЯШКО.