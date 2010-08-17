Вищий адмінсуд пояснив, чому не має претензій до Хорошковського

Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволені позову ТОВ "Телерадіокомпанія "ТелРадіоСвіт" (канал ТВі) до Президента України про визнання незаконним указу про призначення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО членом Вищої ради юстиції через те, що позивач не довів обставин, які б свідчили про порушення його прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових відносин.

Як повідомили УНІАН в прес-службі телеканалу ТВі, про це йдеться у постанові ВАСУ, яку отримав ТВі.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ 31 травня призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО на посаду члена Вищої ради юстиції.

Між тим телеканал ТВі вважає, що "голова СБУ і телемагнат В.ХОРОШКОВСЬКИЙ ввів в оману Адміністрацію Президента України, не повідомивши, що не має законного права обіймати цю посаду". Телеканал посилається на статтю 6 Закону України "Про Вищу раду юстиції", яка вказує, що на посаду члена ВРЮ може бути рекомендований громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше десяти років. Разом з тим з біографії В.ХОРОШКОВСЬКОГО випливає, що він такого стажу не має.

12 серпня Вищий адміністративний суд України визнав законним призначення голови СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОГО членом Вищої ради юстиції.

7 червня 2010 року редакційна рада "5 каналу" оприлюднила відкритого листа до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО як власника медіа-холдингу U.A. Inter Media Group у спробі знищити "5 канал" шляхом можливого скасування судом рішення конкурсу на виділення частот Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 р.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів "Інтер". Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і "5 каналу" частот на мовлення.