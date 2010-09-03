Азаров каже, що $2 млрд. кредиту МВФ гаситиме зобов'язання Тимошенко

Україна на сьогоднішній день ще не використала одержані від Міжнародного валютного фонду кошти траншу кредиту у розмірі 2 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час офіційної презентації доопрацьованого проекту Податкового кодексу.

«1 млрд. дол. лежать в Національному банку Україні, підтримуючи національні резерви, другий (мільярд – УНІАН) – в Держказначействі. Жодного долара не витрачено і не буде витрачено, тому що ми його (транш кредиту – УНІАН) пустимо на погашення за зобов`язаннями Юлії ТИМОШЕНКО. Ось зараз настане термін платежу за її зобов`язаннями, і ми заплатимо», – сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання». Кредит розраховано на 29 місяців.

Відразу Україна одержала транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.